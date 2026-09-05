Самыми коррумпированными в Индии оказались банки и железные дороги

Больше всего жалоб на коррупцию в отношении государственных органов в 2025 году в Индии было подано на банки и железные дороги, 2 сентября сообщает Hindustan Times со ссылкой на отчет Центральной комиссии по надзору.
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