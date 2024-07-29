Певица Леди Гага подтвердила слухи о свадьбе с бизнесменом

Артистка назвала своего возлюбленного женихом Леди Гага globallookpress.com/IMAGO/Steve Vas Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) вот уже пять лет счастлива в отношениях с бизнесменом Майклом Полански.