Певица Леди Гага подтвердила слухи о свадьбе с бизнесменом

Артистка назвала своего возлюбленного женихом Леди Гага globallookpress.com/IMAGO/Steve Vas Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) вот уже пять лет счастлива в отношениях с бизнесменом Майклом Полански.
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