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Кубок губернатора Челябинской области. «Ак Барс» против «Лады», «Трактор» сыграет с «Металлургом»

Кубок губернатора Челябинской области «Ак Барс» – «Лада» – 13:00 «Трактор» – «Металлург» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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