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Царьград

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Миллионы БПЛА. Канада начинает производство дронов для Украины в рамках 100-летнего соглашения

Миллионы БПЛА. Канада начинает производство дронов для Украины в рамках 100-летнего соглашения

Канада и Украина подписали декларацию об установлении 100-летнего партнёрства, в рамках которого Оттава начнёт производство миллионов дронов, треть из которых будет забирать себе Киев.

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