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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин о Кузнецове в СКА: «Питер – красивый город, много ресторанов. Но советую быть начеку и готовиться к сезону. Просто ему не будет»

«Ему нужно быть максимально сконцентрированным и не расслабляться. Питер, понятно, красивый город, много ресторанов.

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