Variety: Ватикан впервые в истории выдвинет фильм на "Оскар"

Ватикан впервые в истории выдвинет фильм на соискание премии «Оскар». Об этом пишет Variety со ссылкой на главу дикастерии по делам коммуникаций Ватикана Паоло Руффини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Череповце женщи...
- Лавров: РФ считае...
- Каллас раскритико...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым