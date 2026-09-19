Первые призы акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» разыграли в столице

В российской столице были подведены итоги первого дня акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов Государственной Думы РФ, которые проходят в России в период с 18 по 20 сентября.
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