Председателем СК России дано поручение в связи с обращением жителей поселка в Краснодарском крае

Жители поселка Российский городского округа Краснодара записали видеообращение к Председателю СК России, в котором попросили обратить внимание на неблагоприятные условия проживания в посёлке и непринятие мер со стороны ответственных лиц.
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