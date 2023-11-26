Премьер Баварии заявил о серьёзном кризисе в Германии

Он заявил, что у правящей партии ФРГ нет "ни плана, ни головы".фото: pixabay.com/noelsch--> В ФРГ правящая коалиция не имеет ни плана, ни головы, из-за чего страна находится в серьёзном государственном кризисе.
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