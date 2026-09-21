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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэди Ткачак сделал хет-трик Горди Хоу в 1-м матче за «Флориду» – 2+1 и драка в игре с «Каролиной» на предсезонке. При 1-й шайбе ему ассистировал брат Мэттью

Форвард «Флориды» Брэди Ткачак забросил две шайбы и сделал результативную передачу в выставочном матче с «Каролиной» (6:3).

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