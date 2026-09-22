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ИА Регнум

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Почти 300 украинских БПЛА сбили ночью над регионами России

Почти 300 украинских БПЛА сбили ночью над регионами России

Около 300 украинских беспилотников самолетного типа уничтожены ночью над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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