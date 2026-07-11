«…Я несколько лет назад поймала себя на мысли, от которой стыдно причём я понимаю, что так будет лучше, причём для всех, но ощущение вины перед мужем не отпускает: у него уже было два инфаркта, мне тяжело с ним и я хочу, чтобы он уехал жить к родителям.
"У мужа инфаркт, хочу его бросить": семья это не рабство
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aлексей Boubnov
"Не предать. Уважительно отпустить," девочки, не лицемерьте, это и есть банальное ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Ответить
4 н.
ВА
Владимир Акулов
С точки зрения Закона ...Брошенный больной супруг может подать на алименты на *предателя*... Но в такой тяжелой ситуации каждый решает сам :терпеть и мучаться самому и дальше...Или развод?.. Ведь можно развестись , когда жить стало невозможно... У альпинистов в горах , когда обмороженный , раненый товарищ в связке тянет других в пропасть... Тот , кто не может идти дальше , сам ножом обрезает страховочную веревку и сам летит в пропасть , спасая других... У военных в разведгруппе ...Тот , кто смертельно ранен , и не может идти , не может выполнять задание -сам стреляется , чтобы умереть ...Избавляя товарищей от необходимости тащить на себе раненого... Как поступить в тяжелой ситуации - каждый решает сам ...
Ответить
3 н.
туся петрова
Мальчики и не лицемерят ни когда ,первыми бегут роняя тапки от больных детей ,жен ,от родителей !!!Многим не по плечу быть сиделкой физически ,морально ....
Ответить
3 н.
Свежие комментарии