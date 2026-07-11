"У мужа инфаркт, хочу его бросить": семья это не рабство

ВА

Владимир Акулов

С точки зрения Закона ...Брошенный больной супруг может подать на алименты на *предателя*... Но в такой тяжелой ситуации каждый решает сам :терпеть и мучаться самому и дальше...Или развод?.. Ведь можно развестись , когда жить стало невозможно... У альпинистов в горах , когда обмороженный , раненый товарищ в связке тянет других в пропасть... Тот , кто не может идти дальше , сам ножом обрезает страховочную веревку и сам летит в пропасть , спасая других... У военных в разведгруппе ...Тот , кто смертельно ранен , и не может идти , не может выполнять задание -сам стреляется , чтобы умереть ...Избавляя товарищей от необходимости тащить на себе раненого... Как поступить в тяжелой ситуации - каждый решает сам ...