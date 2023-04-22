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Почему рыба так часто срывается

Почему рыба так часто срывается

﻿﻿Приветствую вас, уважаемые рыбаки, вы на сайте Cool Fishing. Если рыба сорвалась или была плохо замечена один раз, то это, скорее всего, несчастный случай, но если потенциальный улов выпадает несколько раз подряд, это уже становится проблемой для рыбака.

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