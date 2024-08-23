В Госдуме призвали полицию проверить ДШРГ «Русич». «Просим крымского татарина для жертвоприношения»

Депутат Шеремет не дождался извинений ДШРГ «Русич» и обратился в полициюГеннадий Дубовой/РИА Новости Диверсионно-штурмовая разведывательная группа «Русич» 19 августа разместила пост с просьбой предоставить крымского татарина для проведения «ритуального жертвоприношения».
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