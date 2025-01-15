Все на палубу! — в World of Warcraft вернулась “Пиратская буря” В честь старта второг...

Все на палубу! — в World of Warcraft вернулась “Пиратская буря”В честь старта второго сезона “Пиратской бури” команда World of Warcraft опубликовала заметку, в которой поделилась информацией о новинках, которые ждут игроков.
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