В школах охранников обяжут иметь оружие

Сергей Безон

Вряд ли будут деньги у местных. В областях разруха, развития нет . Самый дешёвый вариант это вахтёры. Кстати, а какая у них ставка знаю в правительстве? Чуть больше 7 тысяч рублей . Так что делаем вывод, впзтер на пенсии - самый идеальный вариант. Ну плюс бронежилет. 2 класс защиты. Я предлагал милицию создать. Сад РФ самоуверенно мне отвечают, что полиция справится. Вот тех кто отвечал мне, их нужно спросить как они могут защитить нашу безопасность? Или как они любят говорить, решают проблемы по мере их поступления?