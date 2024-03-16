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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пикантные факты об Эммануэле Макроне, что обычно не разглашаются

Эммануэль Макрон… Давайте же скорее, друзья мои, узнаем о французском президенте кое-что интересное! Еще в 2007 году Макрон загадочно женился на своей якобы бывшей учительнице французского языка Брижит Троньё, которая старше его на 24 года (тогда ей было сорок).

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