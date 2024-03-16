Пикантные факты об Эммануэле Макроне, что обычно не разглашаются

Эммануэль Макрон… Давайте же скорее, друзья мои, узнаем о французском президенте кое-что интересное! Еще в 2007 году Макрон загадочно женился на своей якобы бывшей учительнице французского языка Брижит Троньё, которая старше его на 24 года (тогда ей было сорок).
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