Пикантные факты об Эммануэле Макроне, что обычно не разглашаются

Эммануэль Макрон… Давайте же скорее, друзья мои, узнаем о французском президенте кое-что интересное! Еще в 2007 году Макрон загадочно женился на своей якобы бывшей учительнице французского языка Брижит Троньё, которая старше его на 24 года (тогда ей было сорок).