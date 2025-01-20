Россиян предупредили о рассылке фальшивых уведомлений о налоговой задолженности

Эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн рассказал RT о новой схеме мошенничества, связанной с поддельными уведомлениями о налоговых задолженностях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии