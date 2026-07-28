Полиция нашла у жителя Троицка коноплю в теплице

В Троицке в ходе рейда полицейские нашли в теплице местного жителя коноплю. В ходе обыска, проведенного в частном домовладении троичанина 1968 года рождения, оперативники обнаружили наркосодержащее растение.
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