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Полиция нашла у жителя Троицка коноплю в теплице

Полиция нашла у жителя Троицка коноплю в теплице

В Троицке в ходе рейда полицейские нашли в теплице местного жителя коноплю. В ходе обыска, проведенного в частном домовладении троичанина 1968 года рождения, оперативники обнаружили наркосодержащее растение.

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