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Калужские новости

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В Калуге откроется авиа-выставка

В Калуге откроется авиа-выставка

В Калужском музее космонавтики представят экспозицию «Им покоряется небо» о лётчиках-испытателях. Будут представлены подлинные личные вещи, принадлежавшие советским лётчикам и другие экспонатыВ Калужском музее космонавтики представят экспозицию "Им покоряется небо" о лётчиках-испытателях.

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