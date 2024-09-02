В Калуге откроется авиа-выставка

В Калужском музее космонавтики представят экспозицию «Им покоряется небо» о лётчиках-испытателях. Будут представлены подлинные личные вещи, принадлежавшие советским лётчикам и другие экспонатыВ Калужском музее космонавтики представят экспозицию "Им покоряется небо" о лётчиках-испытателях.