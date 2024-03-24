Германия отметила возвращение Крооса победой над Францией, Англия без Кейна проиграла дома Бразилии! В Европе прошли два топ-матча

23 марта 2024 года состоялись сразу два знаковых товарищеских матча. Сборная Германии провела свой лучший матч за последнее время и под руководством Юлиана Нагельсманна, при котором ранее победила США (3:1), сыграла вничью с Мексикой (2:2) и дважды проиграла – Турции (2:3) и Австрии (0:2).