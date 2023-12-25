Гимнастка Мельникова заявила, что надеется на чемпионство "Спартака" в РПЛ

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова пристально следит за футболом, поддерживает московский "Спартак" и старается посещать домашние матчи команды.
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