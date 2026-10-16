Волна тревожных заголовков прокатилась по новостным лентам в начале марта 2026 года. Читаешь — и складывается ощущение, будто каждого, кто когда-либо оформлял машину под символический процент, теперь заставят отдать государству едва ли не треть стоимости автомобиля.