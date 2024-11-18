В Национальном центре зерна в Краснодаре создали уникальные сорта зерновых

В Национальном центре зерна в Краснодаре создали уникальные сорта зерновых90 % посевных площадей ячменя на Кубани и половину в России занимают семена, выведенные в Национальном центре зерна имени Петра Лукьяненко, который находится в Краснодаре.
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