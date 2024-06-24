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В парламенте Ирана призвали признать ВС Канады террористической организацией

В парламенте Ирана призвали признать ВС Канады террористической организацией

Global Look Press/Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com В парламенте Ирана предложили добавить в список террористических организаций Вооруженные силы и силы безопасности Канады после внесения Оттавой в аналогичный перечень Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщили в агентстве Nour News.

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