«Подпольный миллионер» из Театра на Таганке и добровольное забвение: как живет актриса Наталья Сайко в 78 лет

В 1970–1980-х годах Наталью Сайко называли одной из самых утончённых актрис советского экрана. Ей прочили блестящую карьеру в кино, а в театральной среде шептались о её сказочном везении: мужа актрисы, администратора Театра на Таганке Якова Безродного, за глаза именовали «подпольным миллионером».