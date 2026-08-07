Авторадио
MainНовостиДискотека 80-х! С...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авторадио

1 112 подписчиков

«Автодор» предупреждает водителей о правилах безопасности в пик высоких температур

Водителей призвали соблюдать дополнительные меры безопасности во время сильной жары. В «Автодоре» предупреждают, что высокие температуры сохраняются на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон» сразу в нескольких регионах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии