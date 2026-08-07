«Автодор» предупреждает водителей о правилах безопасности в пик высоких температур

Водителей призвали соблюдать дополнительные меры безопасности во время сильной жары. В «Автодоре» предупреждают, что высокие температуры сохраняются на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон» сразу в нескольких регионах.
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