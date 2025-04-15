«Смоленскавтодор» произведет масштабный ремонт межрайонной дороги

Работы будут выполнятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» В 2025 году в Ярцевском районе будет произведен капитальный ремонт участка дороги «Беларусь» Москва - граница с Республикой Беларуссия» - Хмелита - Холм - Жирковский -Яковлево».
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