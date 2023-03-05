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Пьер Гасли о 20-м месте в квалификации: «У меня нет ответов. Болид вел себя совсем не так, как раньше»

Пьер Гасли не смог объяснить провал в квалификации к Гран-при Бахрейна. Француз стал последним в своей первой соревновательной сессии за «Альпин».

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