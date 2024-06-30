Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 862 подписчика

Это позволит избежать ошибки Хрущёва?

Ой,  как   же  я   чуть  было   не  пропустила  сей  дивный  текст!— Боже, Боже!! Что же случилось с Украиной?! Что случилось с украинцами? Были в Союзе такими славными, добрыми.

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