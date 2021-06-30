Власти Омской области обдумывают возможность COVID-паспортов для общепита

Зампред УШАКОВ сообщил, что эту тему обсудят на заседании экономического штаба. Правительство Омской области не исключает, что в регионе будут пускать в заведения общепита только имеющих антитела к коронавирусу – привитых или переболевших граждан.
Зампред УШАКОВ сообщил, что эту тему обсудят на заседании экономического штаба. Правительство Омской области не исключает, что в регионе будут пускать в заведения общепита только имеющих антитела к коронавирусу – привитых или переболевших граждан.
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