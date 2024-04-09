Град на Халве: Русские виноваты в том, что русские воюют против русских. Но не те мальчики, а особенно их тренер, кто пошёл воевать под Угледар, а те, которые в Москве, в высоких кабинетах©️ Некоторые с 14-го начали последовательно ныть, обвинять Россию, как у них принято, что она сделала не то, не тем и не так, как им хочется, а в конце концов заявил, что если Россия продолжит так себя вести, то пророссийские жители укроины "обидятся и уйдут к правосекам".