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"Обиделись и ушли к правосекам"©

"Обиделись и ушли к правосекам"©

Град на Халве: Русские виноваты в том, что русские воюют против русских. Но не те мальчики, а особенно их тренер, кто пошёл воевать под Угледар, а те, которые в Москве, в высоких кабинетах©️ Некоторые с 14-го начали последовательно ныть, обвинять Россию, как у них принято, что она сделала не то, не тем и не так, как им хочется, а в конце концов заявил, что если Россия продолжит так себя вести, то пророссийские жители укроины "обидятся и уйдут к правосекам".

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Не к правосекам а к говносекам. Я помню как этих бравых мормехов брали на базе в Феодосии в 2014 году наши воины.
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2 час.
Александр Ляшенко
Ублюдки, вы без рекламы как курва без котелка! Монетезируете всё и вся, вам по херу горе и события на вашем ролике,для вас голос пострадавших-пшик,вам, ублюдкам важен звон монет.вы пидары.
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2 час.
лл
лина любимцева
Правильно все сказал Царев...
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1 час.

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