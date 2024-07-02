Кейн высоко оценил гол Беллингема в матче со Словакией

Джуд Беллингем продолжает удивлять на чемпионате Европы, забив свой второй гол на турнире. Его победный бросок в ворота Словакии в 1/8 финала Евро-2024 был назван его партнером по команде Гарри Кейном одним из лучших голов в истории сборной Англии.