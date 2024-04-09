Подсветка ПК оказалась опасной для видеокарт

Пользователи Reddit пожаловались на подсветку своих компьютеров, которая нанесла урон видеокарте. Специалисты Videocardz проанализировали публикации и отметили, что RGB-подсветка ПК действительно может быть опасной.
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