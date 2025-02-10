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Валерия Петрусевич: Хочу прокомментировать пост о пустоте склада вещей для нуждающихся…

Валерия Петрусевич: Хочу прокомментировать пост о пустоте склада вещей для нуждающихся…

Хочу прокомментировать пост о пустоте склада вещей для нуждающихся… https://t.me/petrusV82/4353Важно понимать, что #ДомДляВещей просит вещи в очень хорошем состоянии, а особенно - теплые детские и мужские.

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