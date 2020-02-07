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Результаты матчей Евро-2020, 02.07.2021

Швейцария – Испания 1:1 (0:1, 1:0, 0:0,0:0, 1:3 пен) Дата проведения 02 июля, 19:00, «Газпром Арена», Санкт-Петербург Судья —Майкл Оливер Голы: 0:1 – 8’ Закария (автогол) , 1:1 – 68’ Шакири .

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