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У армянского радио спрашивают : "В этом году в моде маленькая грудь, а у меня большая, что делать?" Ответ: "Донашивать".
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Какой лучший город мира? Ереван.- А если на Ереван бросить атомную бомбу?- Тбилиси тоже очень хороший город.
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