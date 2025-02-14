Сибиряк назвал причину конфликта с комментатором Скворцовым: главное за сутки в Новосибирске

Задержанный за избиение спортивного комментатора Романа Скворцова новосибирец представил свою версию событий, главный архитектор столицы Сибири уходит в отставку, а в аптеке мужчина решил написать письмо президенту РФ Владимиру Путину.
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