Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Валерий Беседин
    То, что невозможно вывезти (технику) надо взрывать, не дожидаясь захвата. Людей потихоньку эвакуировать пока не вырез...В эндшпиле все со...
  • АндрейБорков
    Не пытайтесь угод...
  • владимир несмеев
    Что то легко наши отдали Сирию,не верится ,возможно мнгоходовка.Поживем,увидим,отдать секретное вооружение просто так...В эндшпиле все со...

"Сейчас шею сверну": Приезжие накинулись всей гурьбой на русского парнишку из-за просто замечания

"Сейчас шею сверну": Приезжие накинулись всей гурьбой на русского парнишку из-за просто замечания

Avia.pro - СМИ Москва. Город возможностей, где грандиозные проекты соседствуют с повседневными хаосом, а многополосные дороги — с парковками, которые напоминают шахматные партии, где каждый игрок ставит фигуры по собственным правилам.

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