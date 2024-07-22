России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство

Собака

Решение о запрете двойного гражданства должно закрепляться на законодательном уровне. Но наши законодатели почти все с двойным гражданством (надо где-то наворованные у народа деньги прожигать), и они не готовы к ущемлению своих интересов. А народ и так потерпит. Тем более жизнь короткая - думаешь день прошел, а это вся жизнь прошла!