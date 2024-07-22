Родина одна, и гражданство должно быть единственным! У каждого человека только одна Родина. Только одно место на всем белом свете, которое ощущаешь своим.
России пришла пора отказаться от права на двойное гражданство
Комментарии
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Собака
Решение о запрете двойного гражданства должно закрепляться на законодательном уровне. Но наши законодатели почти все с двойным гражданством (надо где-то наворованные у народа деньги прожигать), и они не готовы к ущемлению своих интересов. А народ и так потерпит. Тем более жизнь короткая - думаешь день прошел, а это вся жизнь прошла!
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13 час.
Балу -
Депутаты и чинуши добровольно откажутся от второго гражданства?!?!?!... Да не смешите мои тапочки!... Они скорее сбегут из страны, которую на протяжении долгих лет упорно и со всем тщанием разворовывали и распродавали, мрази!...
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12 час.
Валентин Щербаков
Неужели трудно принять закон о лишении всех благ и гражданства иноагентам, предателям, изменникам Родины, с двойным гражданством и прочим продажным мразям....
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9 час.
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