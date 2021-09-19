За сутки в России подтверждено 20 174 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое Москва - 2376 Санкт-Петербург - 1834 Московская область - 1004 Свердловская область - 507 Самарская область - 502 Воронежская область - 492 Нижегородская область - 466 Ростовская область - 464 Пермский край - 455 Омская область - 372 Иркутская область - 370 Челябинская область - 365 Ставропольский край - 350 Красноярский край - 348 Оренбургская область - 338 Волгоградская область - 337 Республика Башкортостан - 317 Ульяновская область - 302 Хабаровский край - 291 Саратовская область - 279 Архангельская область - 271 Республика Крым - 258 Алтайский край - 239 Республика Коми - 236 Пензенская область - 235 Вологодская область - 230 Краснодарский край - 229 Удмуртская Республика - 227 Астраханская область - 225 Тюменская область - 223 Приморский край - 217 Калининградская область - 209 Липецкая область - 206 Ленинградская область - 206 Тверская область - 201 Ярославская область - 188 Республика Саха (Якутия) - 173 Забайкальский край - 173 Курская область - 173 Кемеровская область - 165 Новосибирская область - 164 Белгородская область - 161 Брянская область - 160 Ханты-Мансийский автономный округ - 155 Владимирская область - 154 Республика Карелия - 150 Смоленская область - 148 Мурманская область - 141 Новгородская область - 135 Республика Дагестан - 121 Ивановская область - 120 Амурская область - 119 Псковская область - 117 Республика Хакасия - 116 Курганская область - 115 Кировская область - 114 Рязанская область - 109 Тульская область - 109 Тамбовская область - 99 Орловская область - 97 Калужская область - 96 Ямало-Ненецкий автономный округ - 93 Севастополь - 91 Костромская область - 86 Республика Бурятия - 85 Томская область - 85 Сахалинская область - 76 Республика Калмыкия - 73 Республика Чувашия - 73 Республика Северная Осетия-Алания - 69 Республика Мордовия - 69 Кабардино-Балкарская Республика - 66 Чеченская Республика - 60 Республика Тыва - 59 Республика Марий Эл - 58 Республика Татарстан - 58 Республика Ингушетия - 57 Республика Адыгея - 53 Карачаево-Черкесская Республика - 47 Камчатский край - 42 Еврейская автономная область - 35 Республика Алтай - 31 Магаданская область - 25 Чукотский автономный округ - 16 Ненецкий автономный округ - 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 274 928 случаев(+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.