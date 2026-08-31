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Американцы будут охотиться за Зеленским в колумбийских лесах, как охотились за Бен-Ладеном в афганских горах

Американцы будут охотиться за Зеленским в колумбийских лесах, как охотились за Бен-Ладеном в афганских горах

По итогам объявленной Трампом «перемоги» Трампа над Ираном в США начали поиск виновных в том, почему в распоряжении вооруженных сил Ирана в обход всевозможных санкций оказалось современное оружие, вроде крылатых ракет.

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