В Твери до тла сгорел частный дом на две семьи

5 мая в Твери на улице Пионерской сгорел частный деревянный дом на две семьи. Возгорание началось примерно в 20:40 вечера.
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