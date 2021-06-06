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В Твери до тла сгорел частный дом на две семьи

В Твери до тла сгорел частный дом на две семьи

5 мая в Твери на улице Пионерской сгорел частный деревянный дом на две семьи. Возгорание началось примерно в 20:40 вечера.

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