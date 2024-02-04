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Закон, порядок, государство

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Курьер мошенников, забравший у трёх пенсионеров более 550 тыс. рублей, задержан в Пскове

В полицию обратилась 85-летняя жительница города Печоры, а также две пенсионерки из посёлка Красногородск, 1933 и 1936 года рождения.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
На кол сученка
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16 час.
Ингерман Ланская
какие же бедные в России пенсионеры - по пол-мильёна на ветер.... мошенники их обманули(((( а как же Самоё Лучшоё в мире Абразаваниё????
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14 час.
Ингерман Ланская
..пока живут на свете дураки..... сученкам будет жить вольготно.....
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14 час.

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