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Газета.ру

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Глава МИД Польши Сикорский призвал ЕС ужесточить выдачу виз россиянам

Глава МИД Польши Сикорский призвал ЕС ужесточить выдачу виз россиянам

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что после якобы случившихся «гибридных атак» по всей Европе ЕС должен ужесточить процесс выдачи шенгенских виз для российских граждан.

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