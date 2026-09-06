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Футболки с надписью «Киевский режим», поддержка «евротройки», три раунда: в Киеве проходят переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Футболки с надписью «Киевский режим», поддержка «евротройки», три раунда: в Киеве проходят переговоры с Уиткоффом и Кушнером

6 сентября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев привычным маршрутом для всех иностранных гостей Украины — через Польшу на поезде.

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