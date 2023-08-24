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США выдвинули ноту — военные РФ «излишне жестко» заблокировали американский эсминец, не допустив в территориальные воды России

США выдвинули ноту — военные РФ «излишне жестко» заблокировали американский эсминец, не допустив в территориальные воды России

Эсминцы проекта «Арли Берк» — гордость военных США. В частности эти ракетные махины используют для того, чтоб «показать силу», оказать давление.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Всё это фуфло. Идёт война. России и НАТО. А во время войны вражеские корабли не пугают, а уничтожают.
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2 час.
ОП
Олег Погудин
срочно увеличить военный бюджет сша на 50 млрд. -для покупки памперсов
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1 час.
Андрей Тихонов
А дежурившая подлодка не могла его потопить, сушка ослепила, лодка утопила, сказать подорвался на немецкой мине 2-й мировой войны.
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58 мин.

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