США выдвинули ноту — военные РФ «излишне жестко» заблокировали американский эсминец, не допустив в территориальные воды России
Эсминцы проекта «Арли Берк» — гордость военных США. В частности эти ракетные махины используют для того, чтоб «показать силу», оказать давление.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Всё это фуфло. Идёт война. России и НАТО. А во время войны вражеские корабли не пугают, а уничтожают.
срочно увеличить военный бюджет сша на 50 млрд. -для покупки памперсов
А дежурившая подлодка не могла его потопить, сушка ослепила, лодка утопила, сказать подорвался на немецкой мине 2-й мировой войны.
Свежие комментарии