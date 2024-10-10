В США разгневались дипломатическим подарком Путина на 75-летие КНР

На праздновании 75-летия Китайской Народной Республики, которое собрало внимание мировых лидеров, президент России Владимир Путин выразил особую поддержку Пекину в вопросе Тайваня, что привело к негодованию в Вашингтоне.
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