10 мая — сто лет со дня рождения отважной поэтессы-фронтовички Юлии Друниной

Алексей Горшков

Чуть ли не "сенсей" бардовского движения - Булат Окуджава - на мой взгляд- ТИПИЧНЫЙ представитель "золотой молодёжи", типа нынешней Мары Багдасарян - сын именитого папаши, а когда тот проворовался и был репрессирован - Окуджава, лишённый блата, призван на войну, причём увольняется из армии ДО Победы - что-то мне подсказывает,что у его родственников какие-то связи остались! Помню - в перестроечные и "святые 90-е" годы про него изо всех утюгов кричали - типа: "Дворянин, сын НЕЗАКОННО (!) репрессированного - и тем не менее фронтовик, короче ГЕРОЙ"!!! А чего-то героического на фронте - в его поступках НЕ НАШЛИ при всей шумихе! Мне гораздо ближе представитель куда более знатного аристократического рода - Оболенских - К. Симонов,который в то время, как "барчуку" Булатику прислуга сопельки утирала, РАБОТАЛ СЛЕСАРЕМ НА ЗАВОДЕ, и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прославился - и на Халкин-Голе, и во время Великой Отечественной войны!