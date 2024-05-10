На следующий день после Победы, 10 мая 1945 года, студентка Литературного института, старшина медицинской службы, кавалер ордена Красной Звезды и медали «За отвагу» Юлия Друнина отметила свой 21-й день рождения.
10 мая — сто лет со дня рождения отважной поэтессы-фронтовички Юлии Друниной
Комментарии
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Алексей Горшков
Чуть ли не "сенсей" бардовского движения - Булат Окуджава - на мой взгляд- ТИПИЧНЫЙ представитель "золотой молодёжи", типа нынешней Мары Багдасарян - сын именитого папаши, а когда тот проворовался и был репрессирован - Окуджава, лишённый блата, призван на войну, причём увольняется из армии ДО Победы - что-то мне подсказывает,что у его родственников какие-то связи остались! Помню - в перестроечные и "святые 90-е" годы про него изо всех утюгов кричали - типа: "Дворянин, сын НЕЗАКОННО (!) репрессированного - и тем не менее фронтовик, короче ГЕРОЙ"!!! А чего-то героического на фронте - в его поступках НЕ НАШЛИ при всей шумихе! Мне гораздо ближе представитель куда более знатного аристократического рода - Оболенских - К. Симонов,который в то время, как "барчуку" Булатику прислуга сопельки утирала, РАБОТАЛ СЛЕСАРЕМ НА ЗАВОДЕ, и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прославился - и на Халкин-Голе, и во время Великой Отечественной войны!
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8 час.
Grandad
Помню, как его освистали в Куйбышеве на его концерте в ОДО безмозглые молодые люди. Противно было смотреть. С того случая Булата и сломали. Была просто травля.
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7 час.
юк
юлия кравчинская
И поддерживал Ельцина
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4 час.
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