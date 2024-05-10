Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

516 696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Сиротенко (Дьяконова)
    Этот вертеп на экранах-плевкок в лицо всей России. Одно только шоу "маска" на НТВ с жюри, считаюшим себя элитой-это п...Александр Ревва у...
  • Сергей Осмоловский
    Который год любуюсь на элиту Плеяду звёзд актёров и певцов На эту размалеванную свиту ЛГБТ зависимых скопцов. Их кт...Александр Ревва у...
  • Анжелика Королева
    Чей-то Катюху заносит в моменте. Не знает на чем уже хайп словить??? Вот же идиотка-защитница хренова! Иногда я даже ...Ингвар Коротков: ...

10 мая — сто лет со дня рождения отважной поэтессы-фронтовички Юлии Друниной

10 мая — сто лет со дня рождения отважной поэтессы-фронтовички Юлии Друниной

На следующий день после Победы, 10 мая 1945 года, студентка Литературного института, старшина медицинской службы, кавалер ордена Красной Звезды и медали «За отвагу» Юлия Друнина отметила свой 21-й день рождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Чуть ли не &quot;сенсей&quot; бардовского движения - Булат Окуджава - на мой взгляд- ТИПИЧНЫЙ представитель &quot;золотой молодёжи&quot;, типа нынешней Мары Багдасарян - сын именитого папаши, а когда тот проворовался и был репрессирован - Окуджава, лишённый блата, призван на войну, причём увольняется из армии ДО Победы - что-то мне подсказывает,что у его родственников какие-то связи остались! Помню - в перестроечные и &quot;святые 90-е&quot; годы про него изо всех утюгов кричали - типа: &quot;Дворянин, сын НЕЗАКОННО (!) репрессированного - и тем не менее фронтовик, короче ГЕРОЙ&quot;!!! А чего-то героического на фронте - в его поступках НЕ НАШЛИ при всей шумихе! Мне гораздо ближе представитель куда более знатного аристократического рода - Оболенских - К. Симонов,который в то время, как &quot;барчуку&quot; Булатику прислуга сопельки утирала, РАБОТАЛ СЛЕСАРЕМ НА ЗАВОДЕ, и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО прославился - и на Халкин-Голе, и во время Великой Отечественной войны!
Ответить
8 час.
Grandad
Помню, как его освистали в Куйбышеве на его концерте в ОДО безмозглые молодые люди. Противно было смотреть. С того случая  Булата и сломали. Была просто травля.
Ответить
7 час.
юк
юлия кравчинская
И поддерживал Ельцина
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх