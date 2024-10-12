Shot: поиски пропавшей в Индонезии россиянки остановили, они не дали результатов Поиски пропавшей в Индонезии россиянки Александры Мордвиной остановили, они не дали результатов, родственники девушки готовят документы, чтобы признать ее без вести пропавшей.