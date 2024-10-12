Shot: поиски пропавшей в Индонезии россиянки остановили, они не дали результатов Поиски пропавшей в Индонезии россиянки Александры Мордвиной остановили, они не дали результатов, родственники девушки готовят документы, чтобы признать ее без вести пропавшей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии